Golf Monasteri, un intenso fine settimana

Fine settimana intenso al golf Club Monasteri con tre gare in due giorni.

Hanno cominciato i giovanissimi sabato 18 marzo con il circuito nazionale “Saranno famosi”, disputando la quarta delle dieci tappe del sub Circuito federale Sicilia-Calabria

Undici i partecipanti, rigorosamente under 14 anni. Grandi assenti gli atleti di Palermo tranne uno che però gioco sotto i colori del Picciolo di Catania. I vincitori di tappa

Categoria under 14 maschile

1° Francesco Saraceno Sicilia’s Picciolo

Categoria under 14 femminile

1° Maria Paola Gionfriddo I Monasteri

Categoria under 12 maschile

1° Enrico Veniero Sicilia’s Picciolo

Categoria under 12 femminile

1° Claudia Scrofani Sicilia’s Picciolo

Primo netto Vittoria Scrofani Sicilia’s Picciolo

A seguire domenica 19, doppia gara un under 18 del circuito nazionale “Teodoro Soldati” e la seconda tappa del “Tucano race to Scotland”, 18 buche stableford per tre categorie. Le partenze dei flight sono state contemporanee e disgiunte fra il tee della dieci e della uno

Cominciano gli adulti con partenza dal tee della 1 alle 8,20 per 11 flight, pari a 33 giocatori ed a seguire il torneo giovanile. I premiati

1° CATEGORIA

1° Lordo Federico Randazzo

1° Netto Giuseppe Lavaggi

2° Netto Giuseppe Aless Barbagallo

2° CATEGORIA

1° Netto Carlo Guido

2° Netto Gloria Ines Villa Trujillo

3° CATEGORIA

1° Netto Giovanni Pace

2° Netto Agatino Mursia

1° Ladies Ivana Marchese

Ed infine la classifica del torneo giovanile under 18 del circuito nazionale “Teodoro Soldati”. Diciotto buche Medal per dodici partecipanti

Settore maschile

1° Saraceno Francesco

2° Merendino Alessandro

3° Ferla Angelo

Settore femminile

1° Gionfriddo Maria Paola

2° Campione Gloria