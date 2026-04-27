Golf, ottimo settimo posto per il siracusano Federico Randazzo ai Campionati Internazionali d’Italia

Si chiudono con un risultato di prestigio i Campionati Internazionali d’Italia di golf per il giovane siracusano Federico Randazzo, che conquista un eccellente settimo posto in un torneo di altissimo livello disputato sul prestigioso campo di Villa d’Este Golf Club.

Alla competizione hanno preso parte circa 120 giocatori provenienti da tutta Europa, in un field di assoluto valore tecnico. In palio, per il vincitore, la qualificazione all’Open d’Italia in programma a Torino, elemento che ha ulteriormente alzato il livello agonistico della gara.

Il torneo si è sviluppato su quattro giornate di gioco, con un taglio dopo le prime tre che ha ammesso i migliori 60 atleti alla fase finale. Sul percorso par 69, Randazzo ha mantenuto un rendimento costante e di alto profilo, chiudendo con le seguenti serie di score: 67, 68, 70 e 68.

Il giovane atleta, allenato sin dall’età di 10 anni dal coach Giuseppe Marra e tesserato per il Sicilia’s Picciolo Golf Club, ha così concluso la competizione al settimo posto finale, confermandosi tra i talenti emergenti del panorama golfistico nazionale.

Un risultato importante che premia il lavoro e la crescita del giocatore siracusano, capace di confrontarsi con un contesto internazionale di altissimo livello e di ottenere una prestazione solida e continua lungo tutte le giornate di gara.