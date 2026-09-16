Governance INDA, un incontro pubblico per discuterne a Siracusa

Cultura · 28 settembre

Lunedì 28 settembre 2026, alle 18:30, nella Sala del Grande Albergo Alfeo, in via Nino Bixio 5 a Siracusa, il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente promuove un incontro pubblico aperto dedicato all’INDA, alla sua governance, alla sua funzione culturale e al rapporto con la città.

L’iniziativa vuole offrire alla città uno spazio aperto di partecipazione attiva: non un pubblico chiamato soltanto ad assistere, ma cittadini liberi di discutere, dissentire, proporre e contribuire.

L’INDA appartiene alla storia culturale di Siracusa da oltre un secolo e rappresenta, al tempo stesso, un’istituzione di rilievo nazionale e internazionale. Proprio per questo il Comitato ritiene utile che anche la città possa interrogarsi sul suo futuro e sul modo in cui questa grande esperienza culturale possa continuare a evolvere nel rapporto con il territorio.

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Le vicende degli ultimi anni e il recente dibattito sull’assetto della Fondazione pongono questioni che meritano di essere conosciute e discusse pubblicamente: il rapporto tra i diversi livelli di responsabilità della Fondazione, il ruolo del Sovrintendente e del Consigliere delegato, le possibili prospettive della governance, la programmazione culturale e artistica e, più in generale, il rapporto tra l’INDA e Siracusa.

Il confronto sarà centrato su norme, atti, assetti istituzionali e prospettive culturali. Le domande sono volutamente aperte: quale assetto normativo può meglio garantire autonomia, qualità culturale, efficienza e responsabilità? Quali modifiche possono essere realizzate attraverso lo Statuto e quali richiederebbero invece un intervento del legislatore nazionale? Quale rapporto tra INDA e Siracusa? Quali prospettive e ulteriori sinergie possono rafforzarne la presenza culturale in città durante tutto l’anno?

Il Comitato invita chiunque fosse interessato a intervenire: studiosi, operatori culturali, giuristi, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni e cittadini interessati, senza preclusioni rispetto alle opinioni che verranno espresse.

L’incontro si aprirà con un breve video introduttivo, costruito sulla base di atti pubblici e documenti ufficiali. Successivamente la parola passerà agli intervenuti. Al termine si proverà a raccogliere i principali elementi emersi dal confronto e le prospettive indicate dai partecipanti.

Non si parte dunque da una risposta già scritta. Si parte dall’ascolto, dalle domande e dal confronto pubblico. La trama e la conclusione la scriveranno i presenti.