Governance Poll, il sindaco di Siracusa al 67° posto per gradimento

Nel Governance Poll 2026, la classifica annuale sul gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, emerge un quadro eterogeneo per gli amministratori locali siciliani.
Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, si colloca al 67° posto con un consenso pari al 50%, in calo del 5,4% rispetto alla precedente rilevazione. Un risultato che lo posiziona nella parte medio-bassa della graduatoria nazionale, in un contesto in cui molti sindaci italiani registrano variazioni significative di consenso rispetto al giorno delle elezioni.
In cima alla classifica dei sindaci siciliani si conferma il primo cittadino di Messina, Federico Basile, che conquista un risultato di rilievo nazionale: quinto posto assoluto con il 62% di gradimento e una crescita del 3,6%. Un dato che lo colloca stabilmente nella top ten dei sindaci più apprezzati d’Italia.
Segue il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, che si piazza al 22° posto con il 56% dei consensi, pur segnando una flessione del 6,9%.
A Caltanissetta, Walter Tesauro si attesta al 62° posto con il 51,5%, in lieve calo dello 0,9%.
Più arretrato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che registra una perdita significativa del consenso (-20,1%), fermandosi al 46% e collocandosi all’89° posto della graduatoria.
Chiude il quadro regionale il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ultimo tra i primi cittadini siciliani in classifica: 92° posto con il 38% e un calo del 4,5%.
Il Governance Poll fotografa così una Sicilia divisa sul fronte del gradimento amministrativo: da un lato la forte performance di Messina e la tenuta di Ragusa, dall’altro le difficoltà registrate in particolare nelle grandi città come Catania e Siracusa.
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