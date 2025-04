Gradenigo: “la qualità della vita a Siracusa passa dall’acqua “potabile” che non beviamo”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo, in merito alla situazione del servizio idrico a Siracusa.

“In Sicilia dove a breve tornerà la siccità, tra gli anni 60 e 90 sono stati spesi l’equivalente di circa 24 miliardi di euro in opere idrauliche mai utilizzate, compresi i tanto sbandierati dissalatori di cui a Gela giace un esempio cadavere.

Tra queste opere si trova anche la condotta ex Cassa del Mezzogiorno. Una condotta di 20 km costruita e mai utilizzata, capace di apportare alla città di Siracusa un notevole quantitativo di acqua oligominerale proveniente dall’alta valle dell’Anapo potendo contare lungo il percorso su due bacini (oggi asciutti) da 65.000 metri cubi. Per capire di cosa parliamo basti pensare che tutti i serbatoi dell’acquedotto di Siracusa sommati insieme raggiungono una capacità di appena 17.500 metri cubi e non è un caso che l’estate scorsa l’abbassamento del livello al loro interno abbia causato il razionamento dell’acqua in città.

Le infrastrutture esistono, la redazione del progetto per il recupero di tale condotta è inserito nel contratto in essere sottoscritto nel 2021 dall’attuale gestore Siam (in scadenza tra 2 mesi), la Regione ha stanziato un altro miliardo di euro destinato al recupero di tali opere da parte dei Consorzi di Bonifica ma al sindaco di Siracusa che è anche presidente Ati e assessore al Servizio Idrico del Comune Capoluogo nonché al Vicesindaco che è anche dirigente del Consorzio di Bonifica non sembra interessare minimamente la questione. All’acqua buona per caduta naturale, si preferisce puntare su un nuovo campo pozzi come quelli già insalinati, capaci per il fulmine di un temporale di lasciare una città di 120.000 abitanti come Siracusa all’asciutto anche in inverno.

Una politica locale che fa il paio con quella regionale dove al recupero di dighe, invasi e infrastrutture esistenti, si preferisce finanziare nuovi dissalatori mentre l’acqua potabile finisce in mare e il 100% dei progetti a valere sul pnrr vengono bocciati per incapacità tecniche, o così dicono. La qualità della vita di una città passa dall’acqua “potabile” che non beviamo”.