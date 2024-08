Gran caldo in Sicilia, a Siracusa e in provincia registrate le temperature più elevate

Con previsioni a breve-medio termine che annunciano, fin da domani e per tutta la prima metà del mese, un significativo ritorno delle temperature in quota a livelli più vicini alla norma, la giornata di oggi 3 agosto si candida a diventare con buona probabilità la giornata più calda dell’anno 2024, almeno per il settore ionico e il settore tirrenico.

I venti di Libeccio hanno determinato il massimo accumulo di calore sul settore ionico, portando i valori termici oltre i 40 °C in un’area piuttosto estesa comprendente le pianure orientali, facendo toccare la punta di 43,0 °C nella stazione SIAS di Lentini C.da Luppinaro (SR), massimo valore della rete Sias per quest’anno. A Siracusa la stazione Sias ha fatto registrare 42,3°, dietro solo i 42,6° di Noto, mentre Francofonte si è “fermata” a 42°.

I venti di terra non sono riusciti in genere a neutralizzare le brezze sulle aree costiere, impedendo di raggiungere valori elevati anche sulle località marine, tuttavia sia la stazione Sias di Catania che quella di Palermo hanno raggiunto oggi il loro massimo finora per il 2024, rispettivamente con 37,6 °C e 36,0 °C, valori lontanissimi dai valori estremi del 2023.

L’aria proveniente dal mare ha invece mantenuto temperature più miti sul Trapanese (ad eccezione del lato tirrenico) e sulla fascia costiera meridionale, dove i massimi dell’anno si erano verificati in condizione di venti di terra provenienti da Nord.