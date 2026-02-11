Gran Galà “Terrazza degli Iblei” a Città della Notte, premi UNVS tra sport e sociale

A Città della Notte si è svolto il Gran Galà “Terrazza degli Iblei”, organizzato da UNVS Santa Tecla con i Comuni di Melilli e Augusta. Serata presentata da Serena Tringali. I vertici UNVS Santa Tecla hanno ribadito il senso dei riconoscimenti legati alla “mission” dei veterani, tra ambasciatori dello sport, atleti dell’anno e premi Sport e Sociale.

Tra gli Ambasciatori dello Sport premiati il generale Vincenzo Parrinello (Guardia di Finanza) e Susanna Bonfiglio, simbolo del basket femminile e della “favola Trogylos Priolo”, presente con il marito e coach Santino Coppa. Atleta dell’Anno il velocista siracusano Matteo Melluzzo, che ha sottolineato il valore quotidiano dei traguardi. Ricordato anche il significato della medaglia UNVS, ispirata a un frammento di vaso etrusco di Spina (V secolo a.C.) conservato al Museo Archeologico di Ferrara, con la figura del guerriero OLILBI.

Ampio il capitolo dei premi speciali: Premio “Pino Corso” ai sindaci di Augusta, Melilli e Sortino, consegnato da Cristina Corso; “Una vita per il calcio” a Elio Coppola, presidente del Megara dal 2014; “Veterano Junior” a Giorgia Schepis (Boxe Francofonte); “Sport e Sociale” al Melilli Volley con Luigi Distefano, Luca Scandurra e alcune atlete; “Sport e Passione” al Match Ball Tennis Siracusa, neopromosso in A1, con il capitano Lele Sammatrice e al pilota melillese Luigi Fazzino; “Sport e Territorio” alla Polizia Stradale di Siracusa; “Lo Sport Insieme” a Umberto Bronzo con il padre Corrado; “Sport e Comunicazione” a Sergio Taccone (La Sicilia); “Sport e Sacrificio” all’Aspet; “Sport e Impresa” a Placido Restuccia, che ha citato anche la moglie Pina; “Sport e Passione” anche a Salvatore Alibrandi (nazionale italiana sordi); “Sport e Medicina” a Francesco Giuffrida; “Volontariato per il Territorio” all’Associazione Donne Medico.

Interventi istituzionali dei sindaci Peppe Carta (Melilli) e Giuseppe Di Mare (Augusta) e del vicesindaco di Sortino Vincenzo Bastante. Per l’UNVS: il consigliere nazionale Filippo Muscio con Piero Risuglia, Gaetano Caserta, Egidio Emmi, il responsabile comunicazione Manuel Bisceglie, il presidente Salvo Parisi e il vicepresidente Giuseppe Cimino.

Tra le autorità presenti: per il CONI regionale il presidente Enzo Falzone e la delegata provinciale Silvana Gambuzza; per ANSMES i presidenti Elio Gervasi (Siracusa) e Pippo Leone (Catania); la consigliera FIPAV Adriana Bazzano; l’assessore allo Sport di Melilli Peppe Militti; il vicesindaco di Augusta Biagio Tribulato; il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, colonnello Jonathan Pace; il vice sindaco di Melilli avv. Cristina Elia; la dott.ssa Valeria Drago (Neurologia, Ospedale di Augusta); per il Panathlon Siracusa il vicepresidente Claudio Piazza e il componente Corrado Protasi; i presidenti Iano Mazziotta (UNVS Augusta) e Rodolfo Puglisi (UNVS Acireale); il delegato regionale UNVS Angelo Silvio Musmeci. In apertura eseguito l’Inno nazionale italiano, alla presenza di Filippo Muscio e del presidente Panathlon Siracusa Gaetano Caserta.

Spazio anche allo spettacolo con un balletto e l’annuncio della performance flamenco di Paola Patanè (scuola “Galatea 90” di Acireale, vincitrice anche di “The Talent Show” nella sua categoria). Menzione per Giulio Spinali, in rappresentanza delle tre squadre Under 12 finaliste nazionali lo scorso anno, con il gruppo campione d’Italia nel misto CSI. Citata inoltre la tecnica UNVS Agata Licciardello, reduce dal successo con la femminile Santa Tecla, vincitrice dei campionati nazionali italiani Over 40 disputati a Melilli.