Gran Prix Kids a Messina: Incetta di medaglie per la Scuola Officine della Danza

Si è svolto domenica 21 dicembre presso il Palasport di Messina, il “Grand Prix Kids” specialità Kumitè, competizione organizzata dalla FIJILKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport). L’evento ha visto la partecipazione di ben 393 giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia.

Tra le società partecipanti si è distinta la priolese “Officine della Danza” capace di conquistare numerose medaglie grazie alla preparazione tecnica e al talento dei propri allievi. Nella categoria U10 -37kg ha conquistato la medaglia d’oro l’allievo Daniele D’Amico. Argento per Beatrice Cannella nella categoria U10 – 32kg, mentre bronzo per Valeria Salerno nella U12 + 47 kg. Ricca anche la serie di medaglie d’argento maschili ottenute da Salvatore Nicolosi (U10 – 32 kg), Vincenzo Emmolo (U12 – 32 kg), Alessandro Puglisi (U12 + 47 kg). Conquistano il terzo posto gli allievi Carmelo Tudisco (U10 + 37 kg), Gabriele Varisco (U12 -42 kg). Ottime prestazioni anche per gli allievi Mattia Nicolosi (U10 + 37 kg) e Davide La Rosa (U12 – 42 kg).

Grande soddisfazione è stata espressa dai maestri Giuseppe Cartelli e Ruggero Bosco, che con questi risultati confermano e rafforzano la presenza della società nel panorama regionale del karate, dimostrando come costanza, passione e una formazione di qualità possano condurre a importanti traguardi anche in competizioni di alto livello.