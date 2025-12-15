Grande partecipazione al terzo raduno a Galleggiante dell’Asd Siracusa Pesca Sport e Ambiente

Si è svolto ieri, domenica 14 dicembre, nello splendido scenario del Golfo di Ognina, il 3° Raduno a Galleggiante organizzato dalla ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente, confermandosi un appuntamento di grande successo e forte richiamo per gli appassionati della pesca sportiva.

Una giornata dal sapore quasi primaverile ha accolto i partecipanti: sole, mare calmo e condizioni ideali hanno fatto da cornice a una manifestazione che ha visto la presenza di 35 pescatori, provenienti non solo dalla provincia di Siracusa ma anche dai territori limitrofi. Le iscrizioni, chiuse con una settimana di anticipo per raggiunto numero massimo, testimoniano il crescente interesse verso l’iniziativa.

Il raduno si è distinto non solo per l’aspetto sportivo, ma soprattutto per i valori che la ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente promuove da sempre: inclusione, condivisione e rispetto per l’ambiente. Numerose famiglie, bambini e accompagnatori hanno preso parte alla giornata, insieme anche ad amici con disabilità, a dimostrazione che la pesca è uno sport capace di unire e abbattere ogni barriera.

Grande attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale: ogni partecipante ha provveduto alla pulizia del proprio spot di pesca, consegnando alla pesatura finale i sacchi contenenti i rifiuti raccolti lungo la costa, in un gesto concreto e simbolico che rappresenta pienamente la missione dell’associazione.

Un ringraziamento particolare va a Salvo Corso, responsabile Eging del gruppo, per il supporto organizzativo, ai responsabili UISP Iblei Enrico Caracò e Isabella Di Bartolomeo per la costante vicinanza all’associazione, e al Vice Sindaco di Siracusa Edy Bandiera, presente alla cerimonia di premiazione, per il sostegno alle attività e ai progetti futuri.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Roberto Incremona, che ha sottolineato il grande lavoro svolto dal Direttivo composto da Daniele Privitera, Lorenzo Cancilla e Salvo Mangano, insieme all’area tecnica, definita una vera eccellenza dell’associazione.

Un plauso speciale va ad Agata Zappulla, unica donna in gara, che ha dimostrato grinta, passione e determinazione, rappresentando un esempio autentico di sport e inclusione.

Questa la classifica finale del 3° Raduno a Galleggiante: primo posto per⁠ ⁠Francesco Russo, seguito da⁠ ⁠Giuseppe Lanzafamè. A chiudere il podio, invece, è stato⁠ ⁠Eduardo Mendola. A seguire, dalla quarta alla decima posizione, questa la classifica: ⁠Luca Mangiafico, Angelo Paternò, Francesco Limpido, Andrea Maltese, Angelo Qualeci, Marco Di Maria e Paolo Trigilia

La ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente dà appuntamento ai prossimi eventi, che verranno annunciati a breve, rinnovando il proprio impegno nella promozione di una pesca responsabile, inclusiva e rispettosa per l’ambiente.