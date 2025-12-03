Grande Sicilia, Giusy Latino nuova componente della segreteria provinciale di Siracusa

Il Movimento Grande Sicilia annuncia la nomina di Maria Latino (detta Giusy) a componente della segreteria provinciale, avrà il compito di coordinare il Direttivo del movimento e sarà la Responsabile delle Comunicazione e delle attività di segreteria. Precisamente si occuperà della gestione della comunicazione interna ed esterna al partito e del raccordo tra i responsabili dei dipartimenti e la struttura provinciale.

La nomina di Maria Latino, Assessore al comune di Noto con deleghe alla Polizia Municipale, Viabilità, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali; punta a rafforzare l’organizzazione provinciale del Movimento.

«Ringrazio l’On. Giuseppe Carta, il direttivo provinciale e il gruppo cittadino con il quale vige assolta unità d’intenti, per la fiducia accordatami — afferma Maria Latino —. La mia adesione a Grande Sicilia nasce da un percorso di confronto e condivisione di idee e valori. Entrare in questa realtà rappresenta per me un onore oltre che una motivazione ulteriore nel mio impegno politico».

«Essere parte di Grande Sicilia, movimento presente in tutta provincia — prosegue Maria Latino — è anche una responsabilità da cui ne dovrà trarre beneficio il mio territorio. La mia nomina è un riconoscimento importante ed oneroso. Da domani già al lavoro nella doppia veste di Assessore Comunale e componente della segreteria Provinciale».

Con questa nomina, Grande Sicilia consolida ulteriormente la propria organizzazione territoriale e il coordinamento delle attività a livello provinciale.