Grande Sicilia Priolo: “Difendere il quartiere Sacro Cuore, non denigrarlo”

“Con profonda amarezza abbiamo assistito a una serie di accuse pubbliche rivolte ai residenti del quartiere Sacro Cuore, dipinti come incivili e ritenuti i principali responsabili del degrado urbano. La realtà, purtroppo, è ben diversa: il Sacro Cuore è un quartiere dimenticato, trascurato dalle istituzioni e troppo spesso lasciato solo ad affrontare problematiche generate anche da chi, provenendo da fuori, abbandona rifiuti senza alcun rispetto per il territorio e per la comunità che lo vive ogni giorno.” Lo dichiarano i consiglieri comunali di Priolo Gargallo del gruppo Grande Sicilia – Diego Giarratana, Giuseppina Valenti, Emanuele Pinnisi, Manuela Mannisi, Jenny Scuotto e Luca Campione – in risposta ad alcune recenti esternazioni sui social.

“Siamo rimasti perplessi – proseguono – di fronte all’intervento moralistico del Vice Sindaco. Un intervento tardivo e incoerente, considerando che fino ad oggi non si era mai espresso concretamente sulla questione rifiuti. Piuttosto, ci chiediamo perché abbia scelto di abbandonare l’Aula consiliare durante la recente votazione sull’aumento delle tariffe Tari, evitando così di assumersi la responsabilità di un voto tanto importante.”

Il gruppo Grande Sicilia ribadisce il proprio impegno per il quartiere: “Rifiutiamo ogni tentativo di ghettizzazione del Sacro Cuore e difendiamo con forza i suoi cittadini, già segnati da anni di abbandono e disattenzione. Non accettiamo che la comunicazione istituzionale venga usata per colpevolizzare i residenti, invece di costruire soluzioni concrete e condivise. Noi, al contrario, abbiamo scelto di agire.”

In Consiglio Comunale Grande Sicilia ha presentato il progetto Abitare al Sacro Cuore, un’iniziativa che punta alla rigenerazione urbana attraverso incentivi alla raccolta differenziata, riduzioni in bolletta, eventi sociali e culturali. “Il nostro obiettivo – concludono – è restituire dignità al quartiere, coinvolgere giovani professionisti locali e valorizzare gli spazi comuni. Ai cittadini del Sacro Cuore vogliamo dire con chiarezza: non siete soli. La politica, se fatta con responsabilità, può e deve essere uno strumento di riscatto. E noi ci siamo.”