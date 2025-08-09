Grande Sicilia Priolo Gargallo: “l’emendamento di 48mila euro alle scuole finalmente sarà attuato”

I Consiglieri Comunali Giuseppina Valenti, Diego Giarratana, Emanuele Pinnisi, Manuela Mannisi,Generosa Scuotto, Luca Campione di Grande Sicilia apprendono con soddisfazione che l’Amministrazione di Priolo darà seguito a quanto previsto dall’emendamento al Bilancio, proposto ed approvato lo scorso marzo, con il quale i Consiglieri hanno destinato la somma 48mila euro alla manutenzione ordinaria delle scuole.

“È importante – dichiarano – precisare che la detta misura è stata oggetto di confronto ed approfondimento anche in occasione della seduta della Commissione Consiliare II, presieduta dalla prof.ssa Giuseppina Valenti – gruppo Grande Sicilia, alla presenza dei Dirigenti dell’Ente e del Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo “Manzoni–Dolci”, prof. Enzo Lonero. In quella sede è emersa l’esigenza della Scuola di provvedere tempestivamente alla manutenzione ordinaria degli edifici e la capacità di dare una risposta immediata, attraverso il detto emendamento, da parte dei consiglieri di opposizione. Pertanto ci riteniamo soddisfatti di questo importante risultato raggiunto, frutto di un’azione costruttiva, orientata al bene comune, capace di affrontare le esigenze reali del territorio, che attraverso il meccanismo dell’emendamento mira a correggere le carenza dell’azione amministrativa. Continueremo a lavorare con impegno, responsabilità e trasparenza per il bene della nostra comunità. È inutile dire che avremmo preferito un atto di sincerità da parte del Sindaco nel riconoscere pubblicamente merito all’azione del Gruppo Grande Sicilia, soprattutto trattandosi di un’occasione che ha dimostrato che il ruolo dell’opposizione non è essere da ostacolo, ma nello svolgere la funzione di controllo, proposta e miglioramento, rappresentare un’opportunità di confronto costruttivo”



