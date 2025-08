Grande successo per “Nero di Ferla”: serata di solidarietà, musica e tartufo nero sotto le stelle

Una serata che ha unito sapori, emozioni e solidarietà nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia. La dodicesima edizione del Nero di Ferla si è confermata un appuntamento irrinunciabile per la comunità e i visitatori, accogliendo quasi 300 partecipanti tra cittadini, turisti e sostenitori, tutti accomunati da un sorriso e dalla voglia di condividere momenti autentici.

Protagonista indiscusso della serata, come da tradizione, il tartufo nero, valorizzato da una cena dai profumi raffinati e intensi firmata Fuoriclasse, che ha saputo coniugare gusto e convivialità. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, danza, intrattenimento e momenti di forte impatto emotivo.





La serata è stata impreziosita dalla presenza della madrina, la giornalista Alessandra Brafa, che ha indossato, tra i tanti abiti, un vestito realizzato da Ricicreo e dedicato alla memoria di Nicoletta Zorzan: un tributo sentito e toccante che ha emozionato il pubblico. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, le note trascinanti della Strike Band e la partecipazione calorosa del Sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che ha accolto personalmente ogni ospite.

Uno dei momenti centrali dell’evento è stato il sorteggio solidale, il cui ricavato sarà destinato a finanziare un intervento salvavita per un bambino africano che verrà operato in Italia. Un gesto concreto di solidarietà che ha unito tutti i presenti in un’unica causa.

Tra divertimento, musica, emozione e impegno sociale, il Nero di Ferla 2025 ha regalato una serata indimenticabile, confermando il valore di un evento che cresce di anno in anno e che continua a mettere al centro la comunità, il territorio e la bellezza del fare insieme.