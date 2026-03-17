Grande tennis al Sun Club Siracusa: oltre 100 partecipanti al Torneo Open con 2.500 euro di montepremi

Cala il sipario sul torneo Open che ha regalato grande tennis, emozioni e sana competizione sui campi del centro sportivo Sun Club di Siracusa. La manifestazione con un montepremi di 2.500 euro, grazie alla proprietà rappresentata da Guglielmo e Viviana Venticinque e la partnership degli sponsor, in due settimane ha visto sfidarsi sulla terra rossa 112 partecipanti provenienti non solo dalla provincia di Siracusa ma anche dalle altre zone della Sicilia.

In campo, per regalare spettacolo, colpi e momenti di vero agonismo, dal 1° al 14 marzo si sono alternati i 72 i tennisti iscritti nel tabellone singolare maschile, le 22 atlete in quello singolare femminile e le 18 coppie nel doppio maschile. Sin dai primi turni, grazie anche all’apporto professionale degli arbitri Giancarlo Cillari e Dario Cirmena, il torneo Open ha mostrato un livello di gioco in costante crescita, condensato poi nelle finali di categoria.

A trionfare nel tabellone maschile singolare è stato Alessandro Ingarao (classifica 2.1), campione italiano di Seconda Categoria ininterrottamente dal 2022, che in finale ha avuto la meglio su Antonio Massara (2.2), costretto al ritiro nel secondo set dopo aver vinto il primo. Tra le ragazze, invece, è stata Elisabetta Allegra (2.5) a laurearsi campionessa battendo all’ultimo atto Giulia Bonaccorso (2.5) con il punteggio di 6-1, 6-4. Nel doppio maschile, la coppia formata da Giulio Gennaro (2.8) e Andrea Muscolino (2.8) ha regolato con un doppio 6-3 gli avversari Enrico Egitto (2.6) e Lorenzo Artemisia (2.7).

“Il nostro circolo si conferma la casa del grande tennis provinciale e regionale – sottolineano Matteo Di Luciano e Germano Scuriatti del Sun Club Siracusa – grazie a un’organizzazione impeccabile e a un pubblico che non ha fatto mancare il proprio apporto ai tennisti in campo. Il torneo Open ci permette di ospitare giocatori e giocatrici di primissimo livello, ed è un punto di partenza per crescere ulteriormente e continuare a valorizzare le eccellenze siciliane, e non solo. Grazie allo staff che ha curato nei minimi dettagli le diverse fasi, agli arbitri e agli oltre cento atleti per averci dato la possibilità di ospitarli in questa bella e importante parentesi di sport”.