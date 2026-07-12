Grandi eventi al Teatro Greco, Siracusa non è pronta: traffico in tilt e città paralizzata

Attualità · Viabilità

Siracusa non è una città per grandi eventi. O forse sarebbe più corretto dire che il Teatro Greco non è un luogo adatto ad ospitarli. E no, non soltanto per lo studio commissionato dall’ex soprintendente Carmelo Bennardo, che individua nell’acqua uno dei principali fattori di erosione della roccia del colle Temenite. C’è un’altra questione, molto più concreta e sotto gli occhi di tutti: ogni volta che il Teatro Greco ospita un grande spettacolo, la città si blocca.

È accaduto ancora una volta ieri sera in occasione del concerto de Il Volo. Un copione ormai noto. Code chilometriche di auto lungo viale Scala Greca, viale Teracati, viale Paolo Orsi e Corso Gelone. Quaranta minuti per percorrere appena un paio di chilometri. Nessun piano straordinario per la gestione del traffico, nessuna presenza significativa della Polizia municipale lungo gli assi principali della viabilità cittadina, fatta eccezione per gli agenti impegnati nelle immediate vicinanze del teatro. Solo tanta improvvisazione.

Del resto, le criticità erano facilmente prevedibili. Il senso unico introdotto in via Romagnoli ha già suscitato più di una perplessità, concentrando gran parte dei flussi veicolari sull’asse Teracati–Paolo Orsi. La contestuale chiusura di quest’ultima e di altre arterie, come la Panoramica, cosa che avviene anche in occasione degli spettacoli classici, finisce inevitabilmente per congestionare l’intero flusso veicolare nord -sud della città, con ripercussioni ben oltre l’area archeologica.

Il risultato è una città paralizzata, dove non restano bloccati soltanto gli spettatori diretti al concerto, ma anche residenti, lavoratori, mezzi di soccorso e chiunque abbia semplicemente la necessità di spostarsi da una parte all’altra di Siracusa.

C’è poi un altro aspetto, meno evidente ma altrettanto rilevante: quello ambientale. Migliaia di automobili costrette a rimanere ferme per decine di minuti con i motori accesi significano un aumento delle emissioni e dello smog, proprio in un’area densamente abitata.

La questione, dunque, non è il concerto de Il Volo né qualsiasi altro grande evento. Il problema è capire se Siracusa disponga davvero di un piano della mobilità capace di assorbire manifestazioni di queste dimensioni senza trasformare ogni appuntamento in un’emergenza sulla viabilità. Perché gli eventi rappresentano un’opportunità per la città, ma senza organizzazione rischiano di diventare un disagio i cittadini.

E forse è arrivato il momento di affrontare il tema senza slogan: se il Teatro Greco continuerà a ospitare grandi eventi, serviranno infrastrutture e un piano del traffico adeguati. Altrimenti, ogni concerto continuerà a lasciare lo stesso, inevitabile, finale. Una città ferma.