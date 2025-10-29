Grandi novità ad Augusta, arriva un nuovo Conad: “ecco il nostro punto di forza”

Specializzazione nei freschi, grande convenienza, elevata qualità e servizio al cliente sono i tratti distintivi dell’offerta proposta da Conad nel nuovo punto vendita di Augusta, inaugurato ieri pomeriggio alla presenza di autorità locali, dirigenti Conad e tanti affezionati clienti.

Il nuovo Conad di C. da Filonero Balate con i suoi 1.100 mq di area vendita offre un’esperienza di spesa completa e funzionale, con una grande attenzione ai reparti del freschissimo.

Il supermercato si distingue per la vasta gamma di prodotti freschi, biologici e locali, pensati per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie offrendo un’esperienza unica in tutti i reparti freschi: nell’ortofrutta è possibile trovare le migliori produzioni locali; in macelleria un team di esperti macellai è a disposizione per consigli personalizzati e preparazioni su misura con carni di filiere certificate; il banco dei salumi e formaggi offre un vasto assortimento di specialità locali e non

solo e la gastronomia calda e fredda deliziano i palati più esigenti.

Alta qualità e convenienza sono garantiti dalla presenza dei prodotti a marchio Conad che con operazioni come Bassi e Fissi, permettono di offrire ogni giorno centinaia di referenze con uno sconto medio del 26%, determinando un risparmio medio annuo stimato di 1.500 euro a famiglia.

“Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto unica, con un’ampia scelta di prodotti di qualità e un servizio sempre più attento alle loro esigenze,” – dichiara Carmelo Capodicasa, socio imprenditore di PAC2000A e titolare del punto vendita.

“Con l’apertura di questo punto vendita ad Augusta si rafforza e consolida sempre di più la nostra presenza in provincia di Siracusa – ha dichiarato Riccardo Catania, direttore area Sicilia PAC2000A – L’obiettivo è consolidare il nostro ruolo di punto di riferimento per le famiglie del territorio, offrendo una proposta di qualità, ma contribuendo anche allo sviluppo economico della comunità con nuove opportunità di crescita e di lavoro”.

Il negozio sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8:30 alle 21.