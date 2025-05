Gratta e Vinci, colpo da 5 milioni di euro a Solarino

La Dea bendata ha fatto tappa in Sicilia, con un Gratta e Vinci da 20 euro. A Solarino – segnala Agimeg -, in provincia di Siracusa, un fortunato giocatore ha portato a casa l’incredibile somma di 5 milioni di euro grazie al biglietto “New Extra Tutto per Tutto”, acquistato in un punto vendita di via Conte C. B. di Cavour 54. Si tratta del premio più alto previsto dalla serie.

Il Gratta e Vinci “New Extra Tutto per Tutto” prevede un costo di 20 euro e un premio massimo di 5.000.000 di euro. La struttura del biglietto è suddivisa in più sezioni, con diverse modalità per ottenere una vincita. La schermata di gioco presenta sei “Numeri Vincenti” sotto il simbolo dell’euro, e quattro aree denominate “Giocata 1” fino a “Giocata 4”, ognuna delle quali contiene sei pile di monete. In cima a ogni giocata è visibile un “Moltiplicatore”, mentre in basso si trova il riquadro del “Premio Extra”.

Sono previste anche quattro sezioni Bonus: X2, X5, X10 e X20, che aggiungono ulteriori possibilità di vincita. Per ogni giocata, se uno o più numeri corrispondono ai numeri vincenti, si ottiene il premio indicato, che viene poi moltiplicato in base al valore del moltiplicatore di quella giocata. Le moltiplicazioni vanno da X1 a X100, a seconda del risultato trovato sotto il simbolo “X”.

Una funzione aggiuntiva prevede la possibilità di vincere anche nel caso in cui l’importo trovato sotto la scritta “PREMIO” coincida con quello del “PREMIO EXTRA”, applicando ancora una volta il moltiplicatore della giocata.

Infine, i numeri nascosti sotto le sezioni bonus offrono premi che vengono moltiplicati direttamente per 2, 5, 10 o 20, senza considerare il moltiplicatore della giocata in cui si trovano.

Ogni serie del gioco comprende 10.320.000 giocate, con una massa premi complessiva di 160.925.000 euro per lotto. I premi partono da 20 euro e arrivano fino al massimo di 5 milioni – come nel caso del fortunato giocatore a Solarino – passando per tagli da 40, 50, 100, 200, 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 e 200.000 euro.

Si ricorda sempre di giocare responsabilmente