Grave disguido nella notifica dei ricorsi tributari a Siracusa: il caso segnalato da Castagnino

“In fase di notifica dei ricorsi tributari, non viene rilasciata la ricevuta di protocollazione corretta al contribuente che ha effettuato il deposito dell’atto. La prassi che si verifica è che il contribuente riceve una ricevuta che non corrisponde al suo atto, ma a un altro soggetto, creando una confusione amministrativa grave. Un esempio di questa disfunzione riguarda la situazione in cui un contribuente, come il Sig. Mario Rossi, invia il proprio ricorso tramite domicilio elettronico certificato (Pec), ma riceve al suo indirizzo una ricevuta destinata al Sig. Carlo Verdi. Un errore di questa natura impedisce al contribuente di proseguire correttamente con il ricorso, impedendogli di avanzare nella sua difesa legale e rendendo impossibile l’ulteriore deposito del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria”. L’ex consigliere comunale Salvatore Castagnino, commercialista, ha recentemente sollevato una seria problematica riguardante la gestione dei ricorsi tributari avverso l’Ufficio Tributi del Comune di Siracusa, con implicazioni dirette sulla difesa dei diritti dei cittadini contribuenti. In un intervento che riguarda l’importante fase della notifica e del deposito degli atti, Castagnino segnala una prassi che rischia di compromettere l’efficacia dei ricorsi e, di conseguenza, l’accesso alla giustizia tributaria per molti contribuenti.

Questo disguido amministrativo non è infatti un semplice errore formale, ma una violazione dei diritti del contribuente. La mancata consegna della corretta ricevuta di protocollazione impedisce al cittadino di proseguire il proprio percorso di difesa fiscale, con la richiesta di annullamento dell’atto tributario da parte dell’Ente Impositore. La conseguenza diretta di tale disguido è l’impossibilità per il contribuente di rispettare le scadenze e i procedimenti necessari per la regolare gestione del ricorso.

Castagnino mette in luce una falla amministrativa che non può essere ignorata. “Si tratta di un aspetto cruciale per il buon funzionamento del sistema tributario locale, che deve garantire al cittadino il pieno diritto di difesa contro gli atti che ritiene ingiusti – conclude – chiedo pertanto un intervento immediato da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Siracusa per risolvere questa disfunzione e per ripristinare una corretta gestione delle notifiche dei ricorsi tributari. La trasparenza, l’efficienza e la legalità devono essere alla base di ogni procedimento fiscale, affinché il contribuente possa esercitare i propri diritti senza ostacoli amministrativi. In un periodo in cui l’accesso alla giustizia fiscale deve essere garantito a tutti i cittadini, un errore amministrativo di questo tipo non solo mina la fiducia nel sistema, ma compromette anche il diritto di ogni contribuente di difendersi in modo adeguato e tempestivo”.