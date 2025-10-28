Grave incidente stradale poco prima delle 14 di oggi lungo la strada ex provinciale 1 Augusta–Brucoli, all’altezza dell’intersezione con via Xiacche. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un motociclo condotto da un giovane di 19 anni e un’autovettura guidata da una donna di 50. Il centauro ha riportato ferite gravi ma non tali da far temere per la vita.

Dopo le prime cure sul posto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza al Policlinico di Catania. La conducente dell’auto è stata comunque assistita dal personale sanitario. Per i rilievi sono intervenuti i motociclisti della Polizia locale di Augusta, con il supporto dei carabinieri, impegnati anche nella regolazione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad alcol e drug test.