Green Challenge, a Siracusa rimossi 20 sacchi di rifiuti

Attualità · Via Lido Sacramento

Si è svolta domenica 8 novembre, sulla spiaggia di Via Lido Sacramento, a Siracusa, una nuova giornata dedicata alla pulizia della costa e alla tutela del mare, organizzata nell’ambito della Green Challenge, il progetto di sensibilizzazione ambientale ideato dall’attivista siracusano Sebastian Colnaghi.

Una decina di volontari ha preso parte all’iniziativa durante la quale sono stati raccolti circa venti sacchi di rifiuti, tra cui ingenti quantità di plastica, blocchi di polistirolo e numerose bottiglie di vetro trasportati sulla costa dall’ultima mareggiata. Un intervento necessario per evitare che questi materiali venissero nuovamente trascinati in mare, continuando ad alimentare l’inquinamento dell’ecosistema.

“Mentre raccoglievamo quei rifiuti non riuscivo a smettere di pensare a cosa sarebbe successo se li avessimo lasciati lì – dichiara Sebastian Colnaghi -. Quei blocchi di polistirolo avrebbero potuto frammentarsi in particelle sempre più piccole contribuendo alla diffusione delle microplastiche, disperdendosi nell’ambiente marino, mettendo a rischio pesci e altri organismi. E attraverso la catena alimentare quel problema riguarda anche noi. È terribile pensare che ciò che abbandoniamo sulla spiaggia possa un giorno tornare sulle nostre tavole. Il mare ci restituisce continuamente quello che gli lasciamo, ma troppo spesso facciamo finta di non vedere. Non possiamo limitarci a organizzare una giornata ecologica e pensare di aver fatto la nostra parte. Dobbiamo tornare in spiaggia, soprattutto dopo ogni mareggiata, e impedire che questi rifiuti finiscano nuovamente in acqua. Non possiamo salvare il mare in un solo giorno, ma possiamo scegliere di non abbandonarlo. Perché il vero cambiamento non si misura soltanto nei sacchi che raccogliamo ma nelle coscienze che riusciamo a risvegliare”.

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L’iniziativa proseguirà con nuove giornate di pulizia aperte a cittadini e volontari, con l’obiettivo di rimuovere quanti più rifiuti possibile dalle coste e sensibilizzare la comunità sulla tutela del mare e della biodiversità.