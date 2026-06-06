Green Tour su La7, protagonista anche CNA Siracusa nella puntata dedicata a Noto e alla baia di San Lorenzo

Domani, sabato 7 giugno alle ore 12.20 su La7, torna Green Tour, il programma dedicato al turismo sostenibile e alle eccellenze del territorio italiano condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli, con una puntata che accende i riflettori sulla provincia di Siracusa e sul cuore del Val di Noto.

Il viaggio televisivo attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area iblea, tra paesaggi di grande valore naturalistico e un patrimonio agricolo e culturale che continua a distinguersi a livello nazionale e internazionale. Da Modica a Ispica, fino a Chiaramonte Gulfi, il racconto televisivo si snoda tra identità locali e tradizioni produttive, per poi concentrarsi su Noto e sull’Oasi di Vendicari, simboli di un equilibrio virtuoso tra tutela ambientale e valorizzazione turistica.

Uno dei momenti centrali della puntata sarà dedicato alla Baia di San Lorenzo, con l’Agua Beach Resort come esempio di ospitalità balneare orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle tipicità del territorio.

Ampio spazio sarà riservato anche alle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio, che rappresentano una componente fondamentale dell’identità economica e culturale della zona.

Particolarmente significativa sarà la presenza di CNA Siracusa, che porterà all’interno della trasmissione la voce delle imprese locali. A rappresentarla sarà Gianpaolo Miceli, Segretario Territoriale, che sottolineerà il ruolo centrale dell’imprenditoria diffusa — artigiana, ricettiva e agroalimentare — nello sviluppo e nella promozione del territorio, anche in un contesto segnato da difficoltà e criticità ambientali.

Un contributo che ribadisce il valore delle piccole e medie imprese come custodi dell’identità locale e motore di un turismo autentico, capace di coniugare qualità, tradizione e innovazione.

Green Tour è in onda su La7, canale 7 del digitale terrestre, e disponibile anche in streaming su La7.it.