Gruppo territoriale M5S Siracusa, nuove nomine: Palermo vice, Correnti ai giovani

Politica · M5S SIRACUSA

Nel corso dell’ultima assemblea del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Siracusa, sono stati definiti nuovi incarichi all’interno dell’organizzazione territoriale.

Su nomina diretta del rappresentante territoriale, Giuseppe Mirabella, Edoardo Palermo è stato nominato vice rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Siracusa. Nel corso della stessa assemblea, Palermo è stato inoltre eletto referente progetti del Gruppo Territoriale.

L’assemblea ha poi eletto Giordan Correnti quale referente giovani del Movimento 5 Stelle di Siracusa. Correnti ricopre già l’incarico di vice referente regionale del Network Giovani del Movimento 5 Stelle – Sicilia.

Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di organizzazione e rafforzamento del Gruppo Territoriale, con l’obiettivo di intensificare le attività sul territorio, sviluppare nuovi progetti e favorire una partecipazione sempre maggiore dei cittadini e delle nuove generazioni alla vita politica e alle iniziative del Movimento 5 Stelle a Siracusa.