Guard rail a rischio distacco sul ponte della Priolo-Floridia, Bosco: “Intervenga il Libero consorzio”

Degrado del ponte della strada provinciale 25 (Priolo-Floridia). Questa la denuncia di Christian Bosco, ex assessore del Comune di Priolo.

“La Polizia municipale di Priolo, intervenuta su mia segnalazione, aveva anche trasmesso una relazione dettagliata (in quella occasione vennero posizionate delle barriere – le cosiddette New Jersey – con lo scopo di proteggere gli automobilisti in caso di incidente). Nel corso di una riunione avvenuta nel 2024 con l’allora Commissario, avevo nuovamente chiesto all’Ente di intervenire e di mettere in sicurezza il viadotto. – dichiara Bosco – Una parte del guard-rail è già quasi del tutto distaccata, mentre un’altra parte è pericolosamente rivolta verso il dirupo. Il rischio, per gli automobilisti, soprattutto nel periodo invernale (quando è maggiore il fenomeno dell’aquaplaning), è di rompere la barriera e finire nel vallone (con una caduta di diverse decine di metri).”

“La strada, – spiega – tra l’altro molto trafficata, viene pure utilizzata dai camion della zona industriale e da quelli delle vicine cave. Prima che succeda il danno, è necessario che la ex Provincia intervenga. – continua Bosco – Per tale ragione invito il presidente Giansiracusa a portare avanti la questione (purtroppo, ad oggi, tra gli interventi programmati, non è uscito nulla riguardo a questo ponte; gli unici lavori, infatti, sono stati quelli di rifacimento di una parte del tratto stradale e della segnaletica orizzontale, eseguiti a diverse centinaia di metri rispetto al viadotto in questione).

Qualora non dovessero avere risorse economiche e umane sufficienti per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, credo che si possa benissimo stipulare una convenzione con il Comune di Priolo Gargallo (come già fatto con altri Enti e certamente necessaria per questo genere di interventi che non sono di competenza del Comune). Ha fatto bene il sindaco a segnalare lo stato della ex SS14 ma bisogna pensare anche alle altre arterie stradali del Paese. Non possiamo perdere tempo e, soprattutto, non possiamo intervenire quando è troppo tardi.”