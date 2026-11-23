Cultura · l’Associazione

Un modo diverso di raccontare la strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980 e ancora oggi di drammatica attualità. Un racconto che prende le mosse non soltanto dagli atti, dalle inchieste e dalle ricostruzioni giudiziarie, ma anche dallo sguardo e dalle emozioni di chi si trovava a bordo di quel volo, per ripercorrere una delle pagine più dolorose e controverse della storia italiana.

Sarà questo il filo conduttore dell’evento, fortemente voluto e organizzato da Alessandra Fassari, socia fondatrice dell’Associazione Generattivi – Cantieri di Cultura, Formazione e Informazione, in programma venerdì 27 novembre 2026, alle 17.30, all’associazione Culturale Il Cerchio, in via dell’Arsenale 40/A, a Siracusa.

Al centro dell’incontro Guarda, cos’è? Il romanzo di Ustica, il libro scritto dal giornalista RAI Michele Cucuzza e da Daniele Osnato, avvocato difensore delle vittime, che sceglie una prospettiva insolita per entrare in punta di piedi in uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana.

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Non il consueto libro sulla strage di Ustica, dunque, ma un racconto che avvicina la grande Storia alla dimensione intima delle vittime. Protagonisti sono Lia e Giovannino, due bambini ispirati a due giovani vittime realmente presenti sul DC9 Itavia precipitato il 27 giugno 1980 durante il volo Bologna-Palermo.

È attraverso i loro occhi, le loro parole e le loro emozioni che il lettore entra nella vicenda. Il romanzo si muove sul confine tra ricostruzione documentaria e invenzione letteraria: una narrazione verosimile che attinge, per la parte storica, anche alla documentazione processuale e affida alla fantasia degli autori pensieri, sentimenti e dialoghi dei protagonisti. La letteratura diventa così uno strumento per restituire volti e umanità a una tragedia che per oltre quarant’anni è stata raccontata soprattutto attraverso il linguaggio delle inchieste e delle aule giudiziarie.

A conversare con Michele Cucuzza e Daniele Osnato sarà Carmelo Miduri, giornalista e socio dell’Associazione Generattivi, sezione Siracusa.

L’incontro si aprirà con i saluti di Enzo Monica, presidente dell’Associazione Il Cerchio, e proseguirà con una lettura scenica di Patrizia Auteri e Giovanni Zuccarello, che porteranno sulla scena parole e atmosfere del romanzo.