Guardia di Finanza, il Comandante regionale Lombardi in visita a Siracusa e Noto

Attualità · Visita istituzionale

Il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Stefano Lombardi, in data 29 ottobre 2026, si è recato in visita al Comando Provinciale di Siracusa e, successivamente, alla Compagnia di Noto.

Ricevuto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, l’Ufficiale Generale ha incontrato i militari in servizio nonché una rappresentanza delle associazioni sindacali e del personale in congedo delle Sezioni A.N.F.I. di Siracusa e Avola, procedendo anche alla consegna di alcune ricompense di ordine morale per lodevole comportamento in servizio a militari che si sono particolarmente distinti per l’esecuzione di importanti servizi istituzionali.

Successivamente, nel corso di un breve briefing, sono state illustrate al Generale Stefano Lombardi le principali caratteristiche del contesto socio – economico della provincia, le più importanti attività operative in corso di svolgimento nonché le tematiche di carattere logistico – amministrativo e del personale.

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Nel corso della sua permanenza in città, il Comandante Regionale ha incontrato, presso le rispettive sedi istituzionali, il Prefetto di Siracusa, S.E. Dott.ssa Chiara Armenia e il Procuratore Capo della Repubblica, Dott.ssa Sabrina Gambino, assicurando il costante impegno dei finanzieri per la tutela della legalità economico-finanziaria in provincia.

Al termine della visita, il Generale ha espresso sentimenti di apprezzamento alle Fiamme Gialle aretusee per la dedizione e la professionalità dimostrata nell’esecuzione delle attività di servizio nei vari settori di interesse istituzionale