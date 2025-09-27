Guardia di Finanza Siracusa, Spada (Pd): “Ringrazio Vaccaro per l’operato sul territorio, buon lavoro al neo comandante Pace”

“La Guardia di Finanza di Siracusa saluta un militare di altissimo profilo, che sul territorio ha lavorato in modo instancabile raggiungendo quei risultati che, oggi, sono sotto gli occhi di tutti. Voglio ringraziare il colonnello Lucio Vaccaro per aver guidato, con proficuo operato, le fiamme gialle negli ultimi quattro anni. Auguro a lui le migliori fortune professionali in vista del nuovo incarico a Roma, e lo saluto con profonda gratitudine”. Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, ha commentato così l’avvicendamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa: il colonnello Lucio Vaccaro ha concluso il suo mandato e verrà sostituito dal colonnello Jonathan Pace.

“Il passaggio di consegne avvenuto nei giorni scorsi segna un nuovo inizio: auguro buon lavoro al colonnello Pace e alla sua squadra. Nei territori di Gela, Partinico e Messina, in cui è stato attivo, il nuovo capo del Comando di Siracusa ha svolto un’importante opera di contrasto e repressione dei gruppi criminali e dei reati di matrice economico-finanziaria – aggiunge il parlamentare regionale -. Il nostro territorio ha bisogno di un’azione di controllo importante, nell’interesse delle comunità e dei cittadini che vi abitano. L’impegno della Guardia di Finanza deve andare di pari passo con la collaborazione offerta dalle istituzioni, a ogni livello, e dalla società civile. Solo con un’azione sinergica sarà possibile garantire la legalità sul territorio”.