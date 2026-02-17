Guardia Medica di Floridia ancora chiusa. Spada (FsI-Usae): “situazione inaccettabile”

“La reiterata chiusura della Guardia Medica di Floridia rappresenta un fatto gravissimo e non più giustificabile. Ancora una volta il servizio di continuità assistenziale non è stato garantito, lasciando la comunità priva di un presidio sanitario essenziale. È intollerabile che per certificare l’assenza del medico in servizio si sia reso necessario l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. Un episodio che certifica non solo il disservizio, ma anche il livello di disorganizzazione e di mancato controllo. A pagare il prezzo di questa inefficienza sono soprattutto anziani, malati cronici e persone fragili, costretti a rivolgersi ai comuni vicini o al pronto soccorso, con evidenti disagi e rischi per la salute pubblica”. A denunciarlo è Renzo Spada, consigliere Comunale di Floridia e segretario territoriale Fsi-Usae Siracusa, che chiede formalmente all’Asp di Siracusa di fornire immediati chiarimenti pubblici sulle cause delle continue chiusure, sulle responsabilità accertate e sui provvedimenti adottati per evitare il ripetersi di tali episodi.

“Non si tratta più di episodi isolati, ma di una criticità strutturale che mortifica un intero territorio. Floridia non può e non deve essere considerata un’area marginale in cui i servizi essenziali possono essere sospesi senza spiegazioni – sottolinea -. Si annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente in Consiglio Comunale e la richiesta di attivazione di ogni iniziativa istituzionale utile, fino alla segnalazione agli organi competenti, affinché vengano accertate le responsabilità. La salute è un diritto costituzionalmente garantito. Il rispetto per i cittadini non è negoziabile”.