Guasto a una pompa del campo pozzi Dammusi, possibili cali di pressione in diverse zone di Siracusa

Disagi in vista per una parte consistente della città di Siracusa, soprattutto nella parte alta della città. Siam, società che gestisce il servizio idrico a Siracusa ha comunicato che, a causa del guasto al motore di una delle pompe del campo pozzi Dammusi, collegato al serbatoio di Bufalaro Basso, nelle prossime ore potrebbero registrarsi riduzioni della pressione idrica in diversi quartieri del capoluogo.

Le criticità potrebbero interessare numerose zone servite dal serbatoio. Nello specifico: Ortigia e Borgata, ma anche Pizzuta, viale Scala Greca, viale Santa Panagia, viale Zecchino, Grottasanta, viale Tunisi, Mazzarrona e le aree limitrofe. La società che gestisce il servizio idrico ha spiegato di avere già attivato una serie di manovre sulla rete per limitare quanto più possibile gli effetti della riduzione della portata e garantire la continuità del servizio nelle aree coinvolte.

L’intervento tecnico per la sostituzione del motore guasto è stato programmato nelle prime ore della giornata di domani. Al termine delle operazioni si procederà al graduale ripristino delle normali condizioni di esercizio e della regolare erogazione dell’acqua.

L’episodio si inserisce in una fase particolarmente delicata per il servizio idrico siracusano, già al centro del dibattito politico e amministrativo in vista dell’imminente passaggio di gestione da SIAM ad Aretusacque, con la proroga all’attuale gestore che dovrebbe scadere domani.

Nel frattempo, ai cittadini residenti nelle zone interessate viene consigliato di limitare i consumi non essenziali e di predisporre eventuali scorte d’acqua per fronteggiare possibili abbassamenti di pressione o temporanee difficoltà di approvvigionamento durante le operazioni di manutenzione.