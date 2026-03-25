Guasto alla rete idrica a Siracusa: cali di pressione tra Borgata e Ortigia

A causa di un’improvvisa perdita idrica su una condotta che alimenta il serbatoio Teracati, si sta verificando una riduzione della disponibilità d’acqua, con conseguente abbassamento della pressione e diminuzione della portata in atto nelle zone della Borgata e, soprattutto, di Ortigia.

Le squadre di Siam sono già al lavoro per risolvere il problema. Il ritorno alla normalità del servizio, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire non prima delle 12.