Guasto irreversibile al campo pozzi: riduzione idrica nella zona alta di Siracusa

A causa di un guasto irreversibile al motore elettrico di alimentazione della pompa di rilancio del campo pozzi di San Nicola, al serbatoio di Bufalaro Basso, è stato necessario ridurre la portata in uscita dal serbatoio interessato. Un intervento mirato a garantire la stabilità dell’intero sistema idrico ed evitare così criticità diffuse.
Le squadre Siam sono al lavoro, ma in attesa del ripristino dell’impianto potrebbero verificarsi riduzioni della fornitura idrica nelle seguenti zone della città: Pizzuta; viale Scala Greca; viale Santa Panagia; viale Zecchino; via Grottasanta; viale Tunisi; Mazzarrona e aree limitrofe alle vie/zone elencate.
Non appena possibile, saranno comunicati aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi di completo ripristino del servizio.
