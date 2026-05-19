Agon 2026 al Teatro greco di Siracusa, il processo a Creonte e la scelta di Antigone

Ospiti in studio: Filippo Musca, Direttore Generale del Siracusa Institute; Pucci Piccione, Presidente Amici dell’Inda: Alessio Lo Giudice, professore ordinario di Filosofia e Diritto, Università Messina, Facoltà di Giurisprudenza

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Guida senza patente e violazione dei domiciliari: doppia denuncia a Priolo

I Carabinieri hanno effettuato controlli e perquisizioni per la ricerca di armi e droga

Carabinieri in azione a Priolo

I Carabinieri hanno effettuato controlli e perquisizioni per la ricerca di armi e droga

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I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due uomini ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un pregiudicato di 51 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato denunciato per evasione poiché, durante un controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato nella propria abitazione e un giovane 22enne di Sortino è stato fermato alla guida di un motociclo e denunciato per recidiva di guida senza patente in quanto mai conseguita.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

 


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