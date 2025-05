Guide turistiche, sospeso il bando nazionale: soddisfazione dell’Angt. Il siracusano Carlo Castello: “Abbiamo vinto la prima partita”

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (Angt) contro il nuovo bando per l’abilitazione alla professione di guida turistica. Con il provvedimento datato 15 maggio, il Tar ha rinviato ogni decisione di merito all’udienza fissata per il 14 ottobre 2025. Una sospensione che rappresenta un primo importante passo per l’associazione, da tempo critica nei confronti della normativa e del decreto attuativo varati dal Ministero del Turismo.

A commentare con soddisfazione la notizia è Anna Bigai, presidente nazionale dell’ANGT, che ha dichiarato: “Non possiamo nascondere la nostra grande soddisfazione per il risultato raggiunto che perviene all’esito di un lungo percorso nel corso del quale la nostra associazione ha più volte tentato di evidenziare al ministero – nella persona del Ministro Santanchè e dei suoi collaboratori – le numerose criticità che connotano la legge, il decreto ministeriale attuativo e, a cascata, il bando, rimanendo sostanzialmente e desolatamente inascoltata.”

Bigai ha sottolineato come l’associazione, stanca dell’atteggiamento di chiusura del Ministero, si sia rivolta allo studio LexImpresa – e in particolare agli avvocati Anna Vanzo e Andrea Cimino – per predisporre il ricorso.

“L’intento della nostra associazione è garantire quello che sarebbe dovuto essere l’obiettivo stesso di questa nuova legge, cioè l’introduzione nel mercato del lavoro di guide turistiche all’altezza del ruolo anche costituzionale che le connota di promozione e tutela del patrimonio artistico culturale italiano.”

L’Angt ribadisce di non voler ostacolare l’ingresso di nuovi professionisti nel mercato, ma chiede con forza che venga salvaguardata l’identità della professione e valorizzato il connotato territoriale della guida turistica, coinvolgendo le Regioni nel percorso normativo.

A fare eco alla presidente, interviene anche il siracusano Carlo Castello, componente del direttivo nazionale Angt: “Noi eravamo insoddisfatti dalla legge proposta dal governo che liberalizzava troppo, delegittimando il nostro ruolo e depauperando la nostra funzione. La legge, oltre a togliere la seconda lingua e la laurea, prevede un esame che qualifichi la guida in tutto il territorio. Qualcosa di assurdo perché non esiste nemmeno una commissione che possa conoscere tutta la storia del Paese.”

Secondo Castello, si rischia di svilire la figura professionale della guida turistica, riducendola a un “venditore di fumo”. Da qui, l’iniziativa legale promossa con coerenza dall’associazione: “Dopo questa prima sentenza, che ha accolto la sospensiva rimandando al 14 ottobre il merito, chiediamo che il bando possa essere rivisto e migliorato. La legge è non modificabile, ma vorremmo che almeno si possa porre una specializzazione regionale. Migliorie che possano tornare a dare dignità al nostro lavoro. Noi vogliamo che le guide siano professionisti, competenti e professionali.”

Castello ha concluso ringraziando la presidente Bigai e i legali Cimino e Vanzo per la determinazione e la professionalità dimostrate: “Grazie alla testardaggine della nostra presidente e agli avvocati Cimino e Vanzo, abbiamo vinto questa prima partita.”

La battaglia legale non è finita, ma per l’ANGT e per le guide turistiche italiane, questa sospensiva rappresenta un primo passo e una speranza concreta per ottenere una riforma più equa e rispettosa della professione.