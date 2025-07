Guitarra Latina al chiostro del convento dei Cappuccini

Il prossimo 12 agosto, lo storico Chiostro dei Cappuccini ospiterà un concerto dal sapore caldo e avvolgente: la magia delle sei corde (anzi, dodici, per l’esattezza), dedicate alle sonorità ibero-latinoamericane. Ad aprire la serata sarà la giovane virtuosa Alice Grasso, con un programma raffinato e intenso che comprende brani per chitarra di Federico Moreno Torroba, Heitor Villa-Lobos e Francisco Tárrega, tre autori capaci di evocare paesaggi e suggestioni con una voce autenticamente poetica. A seguire, il pubblico potrà ascoltare il GuitarDuo formato da Nello e Simone Alessi, protagonisti di un viaggio musicale che attraversa le culture del Sud del mondo. In programma, musiche di Ariel Ramírez, Egberto Gismonti, Manuel De Falla e Astor Piazzolla: un intreccio di ritmi, melodie e atmosfere che raccontano l’anima popolare e colta dell’America Latina e della Spagna. Una serata imperdibile per gli amanti della chitarra e della musica dal vivo, in un contesto suggestivo dove la bellezza dell’arte incontra la storia.

Il Siracusa GuitarDuo è composto dai chitarristi Nello e Simone Alessi, legati indissolubilmente da solidi motivi di natura umana, essendo padre e figlio, prima ancora che da ragioni di carattere artistico. L’idea inizia a prendere corpo tra le mura domestiche allorché Simone, a quel tempo poco più di un bambino, inizia a giocare con la chitarra sotto la vigile guida del padre, il chitarrista Nello Alessi. Solo nell’anno 2007 il Siracusa GuitarDuo dà vita ad una effettiva attività artistica, con impegno ed interesse professionale, evidenziando presto un affiatamento ed una comunione di intenti musicali che lo porta a percorrere migliaia di chilometri esibendosi in tutta Italia, in diversi Paesi Europei e, recentemente, negli Stati Uniti D’America. Il repertorio del Duo spazia dalla musica barocca a quella contemporanea (diversi compositori hanno scritto e dedicato al Duo alcune loro opere) passando attraverso la musica di carattere etnico e popolare. Nei programmi del Duo sono presenti anche trascrizioni e rielaborazioni di celebri composizioni, appartenenti alla grande tradizione di musica classica e romantica: alcune di queste opere, ancora inedite, sono in via di pubblicazione e comporranno il programma della prossima edizione discografica del Duo.