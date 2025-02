Gusto gourmet scommette su qualità e sostenibilità dei prodotti locali: l’intervista a Daniela Campisi

La grande scrittrice inglese Virginia Woolf sosteneva che “non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene”. Dall’agricoltura ai ristoranti l’agroalimentare italiano vale quasi il 20% del Prodotto interno lordo, numeri in costante crescita anche nello scorso anno, segno che la gastronomia è uno dei pilastri del nostro paese. Tali dati testimoniano la salute del settore: Il made in Italy agroalimentare continua ad essere il fiore all’occhiello della penisola, sia per i consumi interni sia per l’export. La Sicilia, assieme a Piemonte, Puglia e Campania, è una delle Regioni più virtuose.

“È vero – ha sottolineato Daniela Campisi di Gusto Gourmet – i nostri clienti guardano sempre con maggior attenzione alla qualità e alla sostenibilità”. Lo store, aperto ormai da più di 10 anni, è un punto di riferimento in città. Nato dalla volontà della famiglia di sostenere i prodotti locali ha arricchito negli anni gli scaffali di eccellenze anche da altre regioni. Non manca una sezione particolare per il comparto vino, con etichette nazionali e internazionali di assoluto prestigio.

Gusto, ha continuato Campisi, offre anche la possibilità di un pranzo di qualità oltre che catering per eventi. Per gli amanti del food c’è solo l’imbarazzo della scelta.