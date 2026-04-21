Haiducii annuncia il Summer Tour 2026: partenza da al Mania The Hits Festival

Un viaggio musicale travolgente tra le hit iconiche degli anni 2000: Haiducii, indimenticabile voce del successo internazionale Dragostea Din Tei, torna protagonista con il suo attesissimo Summer Tour 2026, uno degli eventi più attesi tra i concerti dance estate 2026 in Italia ed Europa. L’artista darà il via alla tournée il 1° maggio 2026 a Priolo Gargallo, in occasione del Mania The Hits Festival 2026, uno dei principali festival dedicati alla musica anni ’90 e 2000, inaugurando una stagione live esplosiva, coinvolgente e ricca di appuntamenti imperdibili.

Il Mania The Hits Festival 2026 vedrà sul palco un cast d’eccezione con alcune delle più grandi icone della musica dance e pop: Roby Giordana e Gloria Gallo da Radio 105, Emanuele Caponetto, Brothers 10 100 1000, Neja, Haiducii, Carolina Marquez e Roby Rossini. Solo hit leggendarie, energia pura e performance travolgenti che faranno cantare il pubblico dall’inizio alla fine. Non sarà solo un concerto, ma un’esperienza totale, un viaggio tra nostalgia e adrenalina, tra ricordi indimenticabili e nuove emozioni. Il pubblico sarà invitato a immergersi completamente nell’atmosfera con un dress code anni ’90, perché più si è iconici, meglio è: un vero tuffo nel decennio più leggendario della musica dance.

Tra le tappe già confermate del tour estivo della cantante romena naturalizzata italiana Paula Mitrache spiccano alcune delle location più iconiche della nightlife italiana, come il Praja di Gallipoli e il Pacifico Club di Soverato, punti di riferimento per gli eventi musicali estivi e i concerti dance in Italia, pronti a ospitare show carichi di energia e coinvolgimento. Il Summer Tour 2026 di Haiducii si distinguerà per una scaletta completamente rinnovata e pensata anche per intercettare un pubblico sempre più ampio: un mix irresistibile che attraversa i grandi successi dei primi anni 2000 fino alle canzoni più amate, mantenendo intatta l’inconfondibile carica che da sempre caratterizza le performance dell’artista.

Particolarmente significativo è il legame profondo tra Romania e Italia che accompagna da sempre il percorso artistico di Haiducii. Lo scorso 30 marzo 2026, l’artista ha ricevuto un’importante onorificenza per la promozione e la preservazione dell’identità, dei valori e della cultura romena in Italia, oltre che per la sua rilevante attività professionale. Un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di ambasciatrice culturale e rende ancora più simbolica la chiusura del tour nella capitale romena.

“Questo tour sarà ancora più intenso e coinvolgente – anticipa l’artista di Boom Boom e Respira – porteremo sul palco tutta l’energia di un’epoca che ha fatto la storia della musica dance, ma con uno sguardo nuovo, capace di emozionare anche le nuove generazioni.”

La tournée si concluderà il 28 novembre 2026 a Bucarest (Romania), in una serata evento che celebrerà il legame dell’artista con il suo pubblico internazionale. Con milioni di fan in tutto il mondo e un repertorio che continua a far ballare intere generazioni, Haiducii si conferma una delle icone più popolari e amate della scena dance europea e tra le protagoniste dei concerti anni 2000 più richiesti.

Nata il 14 giugno 1971 (età 54 anni) nella capitale romena da padre olteno e madre moldava, Paula Monica Mitrache ha iniziato la sua carriera nello spettacolo dopo esser stata eletta, per due anni consecutivi, Miss Bucarest. Un percorso in crescita fatto di studio e lavoro. Formatasi nella scuola d’arte musicale di Bucarest, è approdata sulla scena come cantante, attrice e conduttrice per la tv nazionale romena. Oltre alla sua lingua madre parla correttamente italiano, inglese e russo. Da adolescente si è trasferita in pianta stabile in Italia e qui ha iniziato nel 2000 la propria carriera musicale col nome di Paula Mitrache incidendo per l’etichetta Exe Records il brano “Believe in Me”, scritto da Bruno e Roberto Santori. Felice espressione del carattere deciso e grintoso della sua interprete, il ritmo calzante e la linea melodica ben definita di Dragostea Din Tei sono i principali ingredienti dell’hype planetario legati a questo titolo che ancora oggi imperversa nelle discoteche.

Per la prima volta nella storia un brano in una lingua atipica nella musica contemporanea come quella romena ha superato la cortina di ferro per ergersi a linguaggio universale capace di far ballare persone dai più disparati paesi del mondo. Ma il successo è deflagrato con l’incisione di Dragostea din tei per la casa discografica Universo con il nome Haiducii, ispirato a un leggendario eroe popolare romeno simile all’inglese Robin Hood. Su questa scia ha partecipato con lo stesso brano, come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004, al programma “Stasera pago Revolution” di Fiorello e altre numerose trasmissioni, come Chiambretti Night e Top of The Pops e svariate ospitate su Mtv Italia, Germania, Francia e Svizzera. Dopo la presentazione in un importante festival tedesco del brano “Maria Maria”, ha inciso il singolo “Mne S Toboy Horosho (Nara Nara Na Na)”. Brano in russo con versione inglese “Don’t Get Too Mad at Me”.

Nel 2005 ha inciso “I need a Boyfriend”, una canzone ispirata a sonorità etniche e gitane, con un tocco di pop latino. Il video del singolo ha avuto come regista il coreografo Luca Tommasini, collaboratore di star della musica del calibro di Whitney Houston, Janet Jackson, Madonna, Prince, Kylie Minogue e tanti altri. In seguito sono stati rilasciati i singoli “More ‘n More” (I Love You 2005) e “Boom Boom” (2007). Nel 2008 è uscito per la casa Universo l’album Paula Mitrache in Haiducii che ha portato la versatile artista ad accostarsi a diversi stili. L’attività musicale in questi ultimi anni si è alternata tra show in tutto il mondo, a momenti di meditazione e introspezione in cui Paula (da 2009 cittadina italiana a tutti gli effetti), si è dedicata all’impegno sociale per la diaspora e i suoi connazionali in Italia, attraverso la creazione dell’associazione socio-culturale Dacia Nicolaiana con sede a Bari. Qui è diventata consigliere socio diplomatico per i rapporti istituzionali con la Romania, dell’allora sindaco di Bari, del Presidente della Regione e del senatore della Diaspora.

Nel 2019 ha pubblicato nuovi progetti tra cui un nuovo singolo “Te iubesc la rasatura” nel progetto Back to the feat, album con grandi artisti dance degli anni ‘90 e importanti collaborazioni internazionali. Dalle sue molteplici attività emerge l’immagine di un’artista a tutto tondo, capace di non perdere il contatto con la realtà e di conservare la coerenza con la sua personalità di donna sensibile, forte e determinata… un po’ come il leggendario eroe popolare di cui porta il nome. Il 3 luglio 2020 ha pubblicato il nuovo singolo “Respira”. Nell’estate 2022 oltre al tour estivo di piazze, disco e spiagge, tra le più importanti in Italia, ha lanciato un medley romeno, attraverso il quale promuove e divulga le radici del popolo romeno reinterpretando con IE Romaneasca, i brani di Fly Project, Edward Maya, Alexandra Stan e Inna, successi discografici internazionali, i quali dopo Dragostea Din Tei continuano ad essere suonati e cantati in tutto il mondo.

Il 3 giugno 2023 ha dato il via al suo International Tour dalla Germania in occasione del Festival anni 90’s/2000 a Geseke, dopo essersi esibita il 7 maggio scorso proprio nel Paese tedesco durante il super show musicale della trasmissione “ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1” del principale canale televisivo tedesco. Negli ultimi quattro anni consecutivi è stata presente nella chart show tv di RTL (rete televisiva privata tedesca che trasmette in Germania sulle frequenze terrestri e sul dvb-t del digitale terrestre ed è visibile gratuitamente nel resto d’Europa grazie al satellite Astra), poiché è stata riproposta la sua esibizione durante il Capodanno. Il 23 giugno 2023 è uscita Troppo Chic, una nuova versione di Dragostea Din Tei con protagoniste Haiducii e Caffellatte. L’estate 2023 dell’artista è proseguita l’11 agosto con la pubblicazione della sua nuova versione solista dell’iconica canzone dance e con il grande ritorno in tv: si è esibita in coppia con Caffellatte durante la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live trasmessa il 18 luglio in prima serata su Italia 1 e successivamente da sola durante la seconda serata dell’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 trasmessa il 27 settembre sempre in prime time su Rai 1. Il 27 ottobre 2023 è stata rilasciata la versione future rave di Dragostea Din Tei, prodotta dai Dual Beat e Mr Frog, per l’etichetta Aetherius. Il 16 febbraio 2024 ha partecipato come super ospite alla prima puntata del talent show di Rai1 The Voice Senior 4, spin-off di The Voice of Italy. Nel 2025 è stata impegnata in progetti sociali e tour europeo, partecipando a diversi festival internazionali e ai festeggiamenti per i 70 anni della televisione pubblica romena TVR e al Capodanno 2026 su TVR1. Il 7 febbraio 2026 si è esibita sul palco di Piazza Duomo in occasione del Carnevale di Acireale interpretando il brano Lavica Coriandoli, colonna sonora della manifestazione.