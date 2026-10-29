Halloween all’Avis di Siracusa: i genitori donano il sangue, i bambini giocano

Attualità · Sabato

Ad Halloween l’Avis Comunale Siracusa propone ai genitori di donare il sangue mentre i loro figli si divertono. Sabato 31 ottobre, in collaborazione con Zumama, l’associazione organizza una mattinata dedicata ai bambini dei donatori, con animazione e giochi a tema.

L’appuntamento è dalle 9 alle 11.30 nella sede di via von Platen 40. Mentre gli adulti fanno la donazione, i più piccoli potranno partecipare ai giochi e all’animazione di Halloween, e alla fine ci sarà una merenda. I bambini possono venire mascherati, ma non è obbligatorio.

La prenotazione è obbligatoria, sia per organizzare le donazioni sia per riservare il posto ai bambini nell’animazione. Bisogna prenotare entro oggi 29 ottobre chiamando lo 0931 462019.