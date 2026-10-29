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Halloween all’Avis di Siracusa: i genitori donano il sangue, i bambini giocano

di Oriana Gionfriddo ·
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zucca halloween
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Ad Halloween l’Avis Comunale Siracusa propone ai genitori di donare il sangue mentre i loro figli si divertono. Sabato 31 ottobre, in collaborazione con Zumama, l’associazione organizza una mattinata dedicata ai bambini dei donatori, con animazione e giochi a tema.

L’appuntamento è dalle 9 alle 11.30 nella sede di via von Platen 40. Mentre gli adulti fanno la donazione, i più piccoli potranno partecipare ai giochi e all’animazione di Halloween, e alla fine ci sarà una merenda. I bambini possono venire mascherati, ma non è obbligatorio.

La prenotazione è obbligatoria, sia per organizzare le donazioni sia per riservare il posto ai bambini nell’animazione. Bisogna prenotare entro oggi 29 ottobre chiamando lo 0931 462019.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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