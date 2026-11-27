Cultura · MUSICA SACRA

Prosegue, domenica 29 novembre, alle 19, con il Coro Gospel Vibes, alla chiesa di San Benedetto, in Ortigia, Harmonia Lucis, la rassegna di musica sacra organizzata da l’associazione Opera con la Cultura Aps. Con la direzione artistica di Giovanni Ferrauto, la manifestazione ha il sostegno del Comune di Siracusa e la collaborazione del Conservatorio Bellini di Catania. Gospel vibes, diretto dalla cantante Andreazzurra Gullotta, eseguirà i brani della tradizione Gospel, ma anche un repertorio di canti liturgici.

Harmonia Lucis è stata inaugurata con l’esecuzione di Omaggio a Maria con il soprano Luisa Giannini e Silvio Celeghin all’organo. Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 18 dicembre, alle 19, alla chiesa di San Giuseppe, con Lux Magna, la formazione composta dal baritono Salvatore Alcaras, Marco Longhi alla chitarra e Ornella Milana al clavicembalo. Il trio eseguirà un percorso musicale e drammaturgico attraverso il repertorio sacro del cinquecento e del primo seicento. Harmonia Lucis si concluderà mercoledì 23 dicembre, alle 19, alla chiesa dello Spirito Santo al Lungomare di Levante con i Cunti di Santa Lucia, performance di teatro e musica. Per l’occasione si esibiranno Laura Migliara e Gabriele Giannone accompagnati dalla chitarra di Nicolò Carbonaro.

“Abbiamo inaugurato una rassegna di alto valore culturale che domenica prossima vedrà protagonista l’intero coro – ha spiegato il direttore artistico musicale di Opera, Andrea Passanisi -. Siamo lieti che il riscontro dei partecipanti sia stato immediatamente positivo e ci auguriamo che anche i prossimi appuntamenti possano essere altrettanto affollati”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“La musica ci può davvero avvicinare al Signore – ha raccontato don Gianluca Belfiore -. Quando si canta di prega due volte e il primo concerto Omaggio a Maria ha rappresentato anche un momento di raccoglimento e preghiera. Proseguiremo con gli appuntamenti della rassegna domenica 29 con il Coro Gospel alla chiesa di San Benedetto”.