Heather Parisi al Siracusa Pride 2026: “in strada per la libertà”

Attualità · La manifestazione

Centinaia di persone hanno attraversato ieri pomeriggio le vie di Siracusa per il Pride 2026, l’appuntamento dedicato ai diritti, all’inclusione e alla libertà di espressione che ha concluso un mese di iniziative promosse dal Comitato organizzatore. Il corteo è partito da piazza Euripide per raggiungere Ortigia, colorando il centro cittadino tra bandiere arcobaleno, musica e momenti di festa.

Ad aprire la sfilata è stato il camion scoperto con la madrina dell’edizione, Heather Parisi, insieme al dj set che ha accompagnato il percorso con le hit del momento, da Elodie a Marco Mengoni. Dietro il carro hanno sfilato associazioni, cittadini e rappresentanti di diverse realtà del territorio, tra cui il Centro antiviolenza Ipazia e l’Ordine degli Psicologi della Sicilia.

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Cappello in testa, occhiali da sole e sorriso sulle labbra, Heather Parisi ha scelto di non alimentare le polemiche che avevano accompagnato la sua nomina a madrina della manifestazione nelle settimane precedenti. Il messaggio principale della giornata è stato però dedicato al significato della manifestazione: “Oggi siamo in strada per la libertà. Sì, la libertà di qualsiasi cosa. La libertà di scelta, la libertà nella vita. Perché secondo me ognuno di noi deve decidere della propria vita. Viva la pace, viva la serenità, viva la festa. Oggi è una giornata bellissima e guai a chi pensa o chi tenta di rovinarla”.

Complice il caldo intenso del pomeriggio, lungo il percorso non sono mancati momenti di ristoro: in più punti del corteo alcuni partecipanti hanno utilizzato acqua e nebulizzatori per rinfrescare chi sfilava, contribuendo a mantenere un clima festoso nonostante le alte temperature.

La manifestazione si è svolta senza particolari criticità e si è conclusa in Ortigia. La serata è poi proseguita con il party ufficiale del Siracusa Pride al Klubb Emerald, che ha visto alternarsi sul palco Heather Parisi, eroCaddeo, Viscardi, Giulia Molino e il dj set finale.