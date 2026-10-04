Holimpia Siracusa al via alle 17.30 al Pala Pino Corso contro Bernalda Futsal

Sport · CALCIO A 5

L’Holimpia calcio a 5 di Siracusa scalda i motori in vista dell’esordio di campionato che si terrà oggi pomeriggio con fischio di inizio alle 17.30 al Pala Pino Corso. La formazione aretusea ospiterà il Bernalda Futsal.

Il capitano, Peppe Passanisi, presenta il match odierno e come ci arriva la squadra siracusana.

Oggi finalmente si comincia. Come arriva l’Holimpia a questo esordio incampionato?“Oggi finalmente inizia il campionato. Lavoriamo intensamente da un mese per arrivare nelle migliori condizioni possibili a questa partita. Purtroppo dovrò viverla da fuori a causa dell’infortunio e non sarà semplice non poter dare il mio supporto alla squadra direttamente in campo. Per me essere capitano ha un peso importante: significa essere una guida, dentro e fuori dal campo, cercando di creare un gruppo coeso e compatto che, soprattutto nelle partite difficili, può diventare un’arma in più“.

Tu non potrai essere in campo, ma cosa hai chiesto ai tuoi compagni alla vigilia della sfida con il Bernalda?

“Durante questa settimana il mister ha preparato la partita nei minimi dettagli. Stiamo iniziando a mettere in pratica e a sviluppare bene gli schemi di mister Armenio. Il consiglio che ho dato ai miei compagni è stato quello di non risparmiarsi, di dare il 100% in campo e di mantenere sempre alto il livello di concentrazione e di intensità. Bisogna rispettare la maglia che si indossa, per la storia che porta con sé e per la città che rappresenta. Siamo un gruppo nuovo, formato da tanti giocatori giovani e con tanta voglia di fare e di dimostrare il proprio valore. Adesso sarà il campo a dirci se la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta“.