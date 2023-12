Holimpia Siracusa calcio a 5, in tre lasciano la squadra

La Asd Holimpia Siracusa calcio a 5 comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con i giocatori Angelo Marchese, attaccante classe 1979, Salvatore Magnano, attaccante classe 1982, e Marco Stenco, difensore centrale classe 1988. La società ringrazia i tre atleti per l’impegno profuso e augura loro le migliori fortune professionali. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi dei giocatori che li sostituiranno.

L’Holimpia Siracusa è reduce dal pareggio di Canicattini Bagni, 2-2, che ha fatto seguito alla sconfitta casalinga della settimana precedente contro la Jano Trombatore. Un punto in due gare per la squadra allenata da Pietro Armenio, che è scivolata al secondo posto in classifica nel campionato di serie C2 di calcio a 5 a 4 punti dalla capolista Vittoria. Sabato turno di sosta per il torneo, ma non per i biancazzurri che saranno impegnati nel match casalingo di Coppa Sicilia contro il Siracusa Meraco