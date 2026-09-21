Holimpia Siracusa, segnali positivi nonostante il ko: il Melilli passa di misura

Sport · Calcio a 5

Una bella Holimpia Siracusa cede di misura all’esperto Città di Melilli, al termine di una gara intensa e combattuta, caratterizzata da occasioni da entrambe le parti.

Il Melilli chiude avanti il primo tempo grazie al tiro libero trasformato da Bocci. In apertura di ripresa arriva il raddoppio firmato Rizzo, ma gli aretusei non mollano e continuano a lottare fino alla fine.

A due minuti dal termine, Tringali riapre la gara e accende le speranze dell’Holimpia. Il risultato finale è di 1-2, ma la qualificazione resta ancora apertissima.

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Ora testa al ritorno: sabato prossimo al Pala Villasmundo le due squadre si giocheranno la qualificazione al prossimo turno di coppa Divisione.

“Una sconfitta di misura contro una squadra esperta, ma con una prestazione che ha lasciato segnali positivi – dichiara il Direttore Sportivo dell’Holimpia Natale Matarazzo -. A tratti abbiamo espresso il tipo di gioco che mister Armenio vuole proporre. Siamo ancora un po’ indietro, anche perché completeremo la preparazione proprio in questa settimana.





Ci siamo confrontati con una squadra di categoria superiore, composta da giocatori di grande livello e abituati a giocare insieme da diverso tempo. Nonostante questo, abbiamo dimostrato di saper stare in campo e di poter competere con una realtà importante.”

Il Ds della formazione aretusea conclude poi affermando che in vista della gara di ritorno ci si aspetta qualche passo avanti, “ma al di là del risultato, per noi questa sfida rappresentava soprattutto un test utile per verificare le nostre basi e capire su quali aspetti continuare a lavorare. Abbiamo visto diverse cose positive e siamo consapevoli che, con il lavoro e il completamento della preparazione, possiamo ancora migliorare tanto”: