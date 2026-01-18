Allerta meteo a Siracusa, scatta l’ordinanza: chiuse scuole, parchi e impianti sportivi pubblici e privati

Domani e martedì saranno chiuse a Siracusa le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido. È quanto prevede un’ordinanza firmata stasera dal sindaco, Francesco Italia, sulla base del bollettino meteo di allerta arancione diffuso nel tardo pemeriggio dal Dipartimento regionale di protezione civile.

Oltre alle lezioni scolastiche, sempre per due giorni, saranno sospesi i mercati e saranno vietati l’ingresso al cimitero, agli impianti sportivi pubblici e privati, ai parchi e le attività collettive all’aria aperta. Chiusi anche il Parco archeologico, il Castello Maniace, il Castello Eurialo, il Parco del Santuario e la Basilica Madonna delle Lacrime

Nella stessa ordinanza è prevista l’attivazione del Centro operativo comunale di Protezione civile, che comunque è già in funzione della 16,30 di oggi.