Hyundai i20 2025: tecnologia, stile sportivo e sicurezza da vivere su strada

Più moderna, più accattivante, più sicura, più tecnologica. Ecco la nuova Hyundai i20 2025, la compatta coreana che ridefinisce il segmento B con stile sportivo e dotazioni premium.

La Hyundai i20 2025 mantiene dimensioni perfette per la città: 4,04 metri di lunghezza, 1,50 m di altezza e un passo di 2,58 m che garantisce stabilità e spazio per 5 passeggeri comodi. Aggiornamenti estetici decisi: la calandra più ampia e scolpita domina il frontale, abbinata a paraurti con splitter nero e prese d’aria pronunciate. I fari full LED integrano luci diurne moderne, mentre i cerchi in lega da 17″ calzano gomme per un look grintoso. Il profilo slanciato con tetto rastremato da effetto coupé, minigonne laterali e doppio scarico cromato accentuano il carattere giovane e dinamico, invogliando il pubblico under 35.

Aerodinamica ottimizzata non solo rende l’i20 più elegante, ma ottimizza i flussi d’aria per consumi ridotti.

L’abitacolo è un salto di qualità: doppio schermo da 10,25″ gemellati con grafica intuitiva, navigatore, Apple CarPlay/Android Auto wireless, Volante in pelle traforata, clima auto, USB-C e materiali satinati soft-touch creano un ambiente premium.

Al cuore il 1.0 da 100 CV tre cilindri turbo da 998 cc con cambio manuale 6 marce o 7 rapporti. 0-100 km/h in 11 secondi.

Divertente, reattiva e precisa alla guida. Prova il tuo test drive gratuito da Syraka | Hyblea Auto, in via Necropoli del Fusco 15 a Siracusa