Hyundai i20 Dark Line: la compatta che sorprende ogni giorno

Compatta nelle dimensioni, grande nei contenuti. La Hyundai i20 MY26 Dark Line è una vettura pensata per chi cerca praticità, tecnologia e piacere di guida in ogni situazione.
Con i suoi 4,07 metri di lunghezza, la i20 si muove con agilità nel traffico cittadino, offrendo al tempo stesso un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 352 litri, tra i più capienti della categoria.
Il design moderno e dinamico si distingue per il frontale deciso, le linee sportive e gli esclusivi dettagli dell’allestimento Dark Line, che rendono l’auto ancora più accattivante.
Sotto il cofano troviamo il brillante motore 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV, capace di garantire prestazioni vivaci, consumi contenuti e una guida piacevole sia nei percorsi urbani che nei lunghi viaggi.
A bordo, la tecnologia è protagonista grazie al quadro strumenti digitale da 10,25″, al touchscreen centrale da 10,25″ con navigazione integrata, Apple CarPlay e Android Auto™ per una connettività sempre intuitiva.
Non manca la sicurezza, affidata al pacchetto Hyundai Smart Sense con sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui mantenimento attivo della corsia, frenata autonoma di emergenza, riconoscimento dei limiti di velocità, telecamera posteriore e sensori di parcheggio.
La nuova Hyundai i20 Dark Line rappresenta una delle proposte più interessanti del segmento delle compatte. Vieni a provarla da Syraka | Hyblea Auto in via Necropoli del Fusco 15 a Siracusa
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