“I Bronzi di Siracusa”, conferenza di Anselmo Madeddu promossa dall’Associazione Christiane Reimann

Giovedì 29 gennaio alle ore 17.30, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”

Continua con appuntamenti di alto livello culturale l’attività dell’Associazione Culturale Christiane Reimann, da anni punto di riferimento nel panorama culturale cittadino. Il prossimo evento è in programma giovedì 29 gennaio alle ore 17.30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di via Regia Corte 15, e sarà dedicato a uno dei temi più affascinanti dell’archeologia italiana: “I Bronzi di Siracusa”.

Relatore della conferenza sarà il dott. Anselmo Madeddu, esperto di bronzistica, noto per i suoi studi e per la teoria sull’origine siracusana dei celebri Bronzi di Riace, ipotesi che egli ha sostenuto attraverso ricerche approfondite e documentate nel corso degli anni. Un contributo che continua a suscitare interesse e dibattito nel mondo accademico e tra gli appassionati di archeologia.

Ad aprire l’incontro sarà la prof.ssa Elvira Siringo, scrittrice siracusana di riconosciuto valore e vicepresidente dell’Associazione Christiane Reimann, che presenterà il relatore e svolgerà anche il ruolo di moderatrice nel dibattito che seguirà l’intervento, favorendo il confronto diretto con il pubblico.
L’iniziativa rientra nel programma di attività culturali dell’Associazione, che mira a diffondere la conoscenza del patrimonio storico e artistico del territorio attraverso incontri, conferenze e momenti di approfondimento aperti alla cittadinanza.

L’Associazione ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica, dott.ssa Pinella Giuffrida, per la disponibilità e la cortese ospitalità concessa all’evento.

L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.


