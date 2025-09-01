I corsi universitari tornano a Siracusa. E le iscrizioni ai corsi di formazione aperte fino al 5 settembre

I corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi, Infermieristica e Consulenza del lavoro tornano in città. Il Consorzio Universitario di Siracusa “Giovanni Paolo II” conferma il trasferimento della didattica da Priolo Gargallo a Siracusa, presso la sede del CUSIR di via Agati 10.

Un cambio reso possibile dall’ottenimento del riconoscimento e accreditamento ufficiale da parte dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che sancisce la stabilità e la piena operatività dell’offerta universitaria nella nostra città.





Il Consorzio Universitario di Siracusa opera dal 2003 in convenzione con l’Università degli Studi di Messina, con la quale ha costruito un solido rapporto di collaborazione che ha permesso di garantire continuità e qualità nell’offerta didattica, fondamentale per gli studenti.

Non solo presidio universitario. Il Consorzio è anche ente di formazione attivo su diversi fronti. Sono infatti attualmente aperte le iscrizioni agli otto corsi finanziati dall’Avviso 7, un’opportunità formativa di alto valore rivolta a studenti, professionisti e cittadini.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 5 settembre per i seguenti corsi:

– Addetto amministrativo segretariato (654 ore);

– Operatore specializzato in paghe e contributi (654 ore);

– Tecnico dell’analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione della perizia di trascrizione in ambito forense (654 ore);

– Tecnico specializzato in amministrazione del personale (654 ore);

– Addetto alla saldatura elettrica (500 ore);

– Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili, ASACOM (654 ore);

– Mediatore interculturale (654 ore);

– Operatore socio-assistenziale, OSA (654 ore).