I dati di Confimprese sul turismo a Siracusa: 40% di turisti stranieri, spesa media giornaliera tra i 95 e i 110 euro

In questa estate segnata dal presunto calo di presenze turistiche a Siracusa e provincia, i dati di Confimprese Sicilia forniscono un altro punto di vista e, magari, anche di confronto, con la “Sicilia conferma la crescita turistica con +2,4% di arrivi esteri e affitti brevi al 35% delle presenze“.

“Nonostante le sconfortanti notizie in materia di sicurezza – dichiara Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese Sicilia – Le rilevazioni di ENIT e degli Osservatori regionali indicano un’estate 2025 di consolidamento per la Sicilia. I dati stimano circa 2,9 milioni di turisti in arrivo e 11,6 milioni di presenze, con una quota di 35–40% generata da visitatori stranieri, confermando una crescita del 2,4% sul 2024”.





Secondo queste previsioni, i mercati esteri principali includono Francia (25%), Germania (20%) e Regno Unito (15%), seguiti da USA (10%) e da una quota crescente proveniente da Brasile, Australia e Paesi Arabi (~5–8%). In particolare, la clientela USA e del Golfo Persico incide in modo significativo sul segmento lusso.

“Le crisi geopolitiche in atto – continua il coordinatore regionale di Confimprese Sicilia- possono determinare variazioni nelle scelte dei turisti. Riteniamo che occorre attrarre turisti da Paesi che oggi non scelgono la Sicilia nonostante il valore riconosciuto del Brand Sicilia”.

Siracusa tiene botta e anzi registra alcuni segnali positivi, soprattutto sul fronte del turismo internazionale. Secondo i dati raccolti da Confimprese Sicilia sulla base di elaborazioni ENIT e osservatori regionali, il 40% dei turisti presenti in città proviene dall’estero, un dato superiore alla media regionale.

Sempre più spesso i turisti scelgono case vacanza, B&B e affitti brevi: a Siracusa questi ultimi rappresentano ormai il 30% delle presenze totali, con una spesa media giornaliera che oscilla tra i 95 e i 110 euro e una permanenza di 4–5 notti. L’occupazione media, nei mesi centrali dell’estate, è intorno al 70%, segno che la città continua a esercitare un forte richiamo nonostante le incertezze del contesto generale..