I dipendenti del tribunale di Siracusa scrivono al presidente della Repubblica e al Governo: “subito la stabilizzazione, pronti a manifestare in piazza”

I dipendenti del Ministero della Giustizia – assunti nell’ambito del PNRR e in servizio presso il Tribunale di Siracusa con la qualifica di Funzionari dell’Ufficio per il Processo e di Operatori Data Entry – hanno trasmesso in data odierna una lettera al Presidente della Repubblica ed ai Rappresentanti del Governo italiano, tra cui la Presidente Giorgia Meloni, per chiedere la stabilizzazione di tutti i precari della Giustizia.

Si tratta, a livello nazionale, di circa 12.000 lavoratori che dal 2022 ad oggi hanno abbattuto l’arretrato pendente negli Uffici giudiziari e hanno contribuito in maniera significativa a diminuire la durata dei processi. Come si legge nella nota del Ministero della Giustizia del 22 ottobre 2025, infatti, “per quanto riguarda il disposition time – indicatore di durata che misura il rapporto tra i processi pendenti e quelli definiti -, nel settore penale si registra un -37,8% rispetto al 2019 (anno base di riferimento del Pnrr). Si tratta di una riduzione che va ben oltre il target Pnrr del -25% entro giugno 2026. Nel settore civile la riduzione è del -27,8% rispetto al 2019. Un dato, questo, in miglioramento rispetto a dicembre 2024, a conferma della tendenza positiva che verrà potenziata dal pacchetto di misure approvato ad agosto 2025”.

Relativamente al Tribunale di Siracusa, si rileva come, nel settore civile, vi sia stata una variazione delle pendenze pari al -25,3% (superiore alla media nazionale del -20,3%) e come, nel settore penale, vi sia stata una variazione del disposition time del -55,2% e una variazione delle pendenze del -52,2%. Questi risultati dimostrano come l’Ufficio per il Processo abbia consentito alla macchina della giustizia di migliorare le proprie performance e di raggiungere, con netto anticipo, gli importanti obiettivi stabiliti dall’Unione europea. I precari dell’Ufficio per il Processo non soltanto collaborano con i Giudici per la predisposizione di bozze di provvedimenti ma, di fatto, sopperiscono anche alle gravi carenze di organico presenti nelle cancellerie.

“La cessazione dei contratti di lavoro di queste figure professionali, ormai operanti da quasi 4 anni – dicono Christian Bosco, Marzia Gibilisco, Luca Monteleone, Nicoletta Gallone, Marialaura Macca, Chiara Orlando, Mariagrazia Cro – porterà certamente i Tribunali d’Italia ad avere nuovamente l’arretrato registrato nel 2019 e, conseguentemente, ad avere un aumento netto dei tempi processuali. Per tale ragione è fondamentale procedere immediatamente alla stabilizzazione dell’intero comparto PNRR. Stante l’assenza di certezze a pochi mesi dalla scadenza dei contratti (30 giugno 2026), i dipendenti del Tribunale di Siracusa si stanno già preparando per organizzare una manifestazione in piazza”.