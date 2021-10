I Frecciabianca di Trenitalia stanno effettuando i primi test in Sicilia. Ficara (M5s): “prove in corso lungo la Messina e Siracusa”

“Era uno degli impegni che avevamo assunto con i siciliani. Nei prossimi mesi altro ancora diventerà tangibile, anche grazie al lavoro del sottosegretario Cancelleri. Continuiamo ogni oggi ad impegnarci in tutte le sedi per recuperare il gap infrastrutturale nel settore dei trasporti in Sicilia”. Così il vicepresidente della commissione trasporti, Paolo Ficara (M5s).

Il primo Frecciabianca entrerà in esercizio a metà ottobre e percorrerà la tratta Palermo-Catania-Messina e viceversa. Successivamente, entreranno in servizio due coppie di convogli che percorreranno le tratte costiere Messina-Siracusa e Messina-Palermo.

“Nel frattempo stiamo lavorando per ripristinare il collegamento intercity giorno-notte tra Roma e Agrigento e nel giro di 1-2 anni riuscire a portare i mini Frecciarossa direttamente in Sicilia, attraverso una modernizzazione e velocizzazione del sistema di traghettamento a prescindere da ogni ipotesi ponte sì-ponte no – prosegue Ficara – In uno o due anni al massimo è possibile ridurre gli attuali tempi di collegamento Roma-Sicilia di oltre il 30%, con minimi investimenti. Non voglio aspettare la costruzione almeno decennale di un ponte, per quello si vedrà. L’ho detto tante volte, nulla di eccezionale, non parliamo di miracoli o cose fantasmogoriche, parliamo di normalità. Perché è la normalità che dobbiamo portare in Sicilia e nel Mezzogiorno, cose che purtroppo per tanti anni ci sono state negate”.