I giovani imprenditori di Confindustria Sicilia e Junior Achievement insieme per contrastare la dispersione scolastica

È stato firmato l’accordo tra il Comitato Regionale Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia e Junior Achievement Italia per promuovere l’educazione imprenditoriale nelle scuole siciliane prevenire e contrastare la dispersione scolastica e avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

Con la firma dell’intesa, avvenuta nella sede di Confindustria Sicilia a Palermo tra il Presidente dei Giovani Imprenditori Edoardo La Ferla e la Responsabile Fundraising Area Sud di JA Italia Alessandra Barraco si mettono a fattor comune le esperienze dei GI e di JA Italia. La collaborazione prevede la realizzazione di esperienze scolastiche, di natura imprenditoriale, nelle province siciliane.

Gli studenti – sotto il tutoraggio dei Giovani Imprenditori – elaboreranno una propria idea d’impresa che presenteranno in una prima fase provinciale e poi, le tre migliori idee, in occasione dell’evento finale regionale che si terrà a Siracusa nel mese di maggio.

Complessivamente a livello regionale è prevista la partecipazione di 50 progetti imprenditoriali, per un totale di circa 500 studenti. In occasione della finale regionale saranno presenti le istituzioni del territorio, 40 giovani imprenditori del Gruppo Giovani di Confindustria Sicilia e altri esperti del settore.

L’obiettivo finale è quello di offrire, ai giovani, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ASL) di alta qualità, coinvolgendo mentori e docenti in esperienze innovative per la formazione imprenditoriale e sensibilizzando le aziende del territorio a portare avanti azioni strategiche volte a prevenire la dispersione scolastica attraverso progetti che aiutino gli studenti a rafforzare la consapevolezza di loro stessi.

“Con questa iniziativa i Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia – conclude il presidente Edoardo La Ferla – in partnership con Junior Achievement Italia si impegnano ad agire in qualità di acceleratori del tessuto imprenditoriale locale sostenendo modelli di didattica innovativa e mettendo in connessione il territorio, le imprese e la scuola”.

“La nostra mission è quella di diventare il partner strategico di educatori, imprenditori, manager e policy maker per promuovere nuovi approcci alla formazione dei giovani, contribuendo allo sviluppo socio-economico delle comunità – aggiunge Alessandra Barraco – questo partenariato rappresenta davvero tanto per noi: le aziende del territorio che investono per rendere i giovani più forti e pronti ad entrare nel mondo del lavoro”